Tonga påført store ødeleggelser etter vulkanutbrudd

NTB

Vulkanutbruddet på Tonga har ført til betydelige ødeleggelser i øyriket, ifølge New Zealands statsminister Jacinda Ardern. USA står klar til å sende hjelp.

All kommunikasjon med Tonga var fram til søndag morgen brutt, og utover dagen søndag var det fortsatt problemer, ettersom den undersjøiske kabelen som går til Fiji, ble satt ut av spill, trolig som følge av strømbrudd.

– Det omfattende vulkanutbruddet satte kommunikasjonen ut av spill, men så langt er det ingen offisielle meldinger om skader eller dødsfall, sier Ardern.

Utbruddet utløste en tsunami på 1,2 meter som oversvømte hus i øystaten lørdag. Ardern sier man ennå ikke vet mye om hvordan det har gått på Tongas øvrige øyer, men hun sier at nordsiden av hovedstaden har fått store skader.

– Tsunamien hadde betydelig påvirkning på strandområdet på nordsiden av Nuku'alofa, der båter og svære steiner ble skylt i land og bygninger er blitt påført skader, sier Ardern etter at hennes regjering oppnådde kontakt med New Zealands ambassade i Tongas hovedstad søndag.

USA vil hjelpe

Hovedstaden Nuku'alofa var søndag dekket av et tykt lag med vulkansk støv, men situasjonen i byen var rolig, opplyser Ardern.

USA står klar til å sende hjelp til Tonga etter vulkanutbruddet, uttaler utenriksminister Antony Blinken.

– USA er dypt bekymret for folket på Tonga idet de kommer seg på fote etter vulkanutbruddet og tsunamien. USA står klar med støtte til våre stillehavsnaboer, skriver Blinken på Twitter.

Tsunamivarsler

Uttalelsene fra Ardern og Blinken kom natt til søndag norsk tid, etter meldinger om at tsunamifaren etter vulkanutbruddet er over, og tsunamivarsler som ble utstedt, begynte å bli trukket tilbake.

– Dette er det største utbruddet fra vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai til nå, og utbruddet er pågående, uttalte New Zealands kriseetat noen timer tidligere.

Tonga ligger om lag 2.000 kilometer nordøst for New Zealand. Utbruddet førte til at det ble utstedt tsunamivarsler for New Zealand, Fiji, Vanuatu, Chile, Amerikansk Samoa, Australia, Japan og USA.

Ødeleggelser i New Zealand

På nordspissen av New Zealand hadde flere båter blitt ødelagt.

– Dagslyset har bekreftet omfanget av skadene i marinaen i Tutukaka, med triste nyheter for eierne av en rekke båter. Opprydningsarbeidet er allerede godt i gang, står det i en uttalelse fra sivilforsvaret i landets nordligste region Northland.

Newzealandske myndigheter hadde advart folk om å holde seg unna sjøen og kystnære områder, men det var ikke behov for å iverksette evakueringer.

Bølger på rundt 1 meter nådde fram til øyer i den sørvestlige delen av Japan natt til søndag,

På Hawaii førte tsunamibølger til mindre oversvømmelser. Det var ikke meldt om skader.

Kraftig utbrudd

Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke utbrudd i den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa.

Vulkanen hadde også et utbrudd fredag, noe som utløste en tsunamibølge på 30 centimeter.

Lørdagens vulkanutbrudd varte i åtte minutter og sendte utslipp med gass, aske og røyk flere kilometer opp i luften.

Tjenestemenn i Suva i Fiji sier at utbruddet var så sterkt at det hørtes ut som kraftige tordenbrak. Fiji ligger over 80 mil unna Tonga.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt over 100.000 innbyggere.