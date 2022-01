Alle synagoge-gislene satt fri i Texas

NTB

Et ti timer langt gisseldrama er over etter at alle som ble tatt som gisler i en synagoge i Texas lørdag, er satt fri og i god behold. Gisseltakeren er død.

Guvernør Greg Abbott sa i 21.30-tiden lørdag lokal tid at alle gislene hadde sluppet fri. En halvtime etter Abbotts kunngjøring bekreftet politiet at gisseltakeren er død.

Like før Abbotts kunngjøring kom det meldinger fra journalister ved synagogen om en høylytt eksplosjon og lyd av skudd. Ifølge CBS ble gisseltakeren skutt.

Tidligere lørdag opplyste politikilder at minst fire gisler antas å holdes i synagogen, blant dem synagogens rabbiner. Et av gislene ble satt fri natt til søndag norsk tid. Noen timer senere kom meldingen om at også de øvrige gislene var satt fri.

USAs president Joe Biden ble varslet om saken noen timer tidligere.

Direktesendt gudstjeneste

– Biden er blitt orientert om utviklingen i gisselsituasjonen i Dallas-området. Høytstående medlemmer i det nasjonale sikkerhetsutvalget er også i kontakt med ledere for føderalt politi, sa Bidens pressetalskvinne Jen Psaki.

Synagogen i Colleyville, nordøst for Fort Worth, holdt en gudstjeneste som ble sendt direkte i sosiale medier da situasjonen oppsto lørdag morgen. Før strømmingen ble avbrutt, kunne man vagt høre mannen snakke sint med politiet, skriver avisen Fort Worth Star-Telegram.

ABC News meldte at gisseltakeren var væpnet og at han påsto at han hadde plassert ut bomber på flere steder. ABC siterte en ikke navngitt tjenestemann på at gisseltakeren krevde Aafia Siddiquis løslatelse. Amerikanske tabloidaviser har tidligere gitt henne kallenavnet «Lady Qaida».

Forvirring rundt dømt kvinne

ABC meldte først at mannen sa han er broren hennes, men klargjorde senere at broren hennes er i Houston. Andre eksperter mener at ordet gisseltakeren brukte på arabisk, var symbolsk ment og at det betydde «søster» i henhold til islamsk tro.

Aafia Siddiquis advokat uttalte senere til CNN at hun «har absolutt ingen ting» med gisselsituasjonen å gjøre. Advokaten bekreftet at mannen ikke var Siddiquis bror, og advokaten sa at Siddiqui fordømte gisseltakerens handlinger.

Aafia Siddiqui er en pakistansk nevroforsker som i 2010 ble dømt til 86 år i fengsel for drapsforsøk på amerikanske offiserer i Afghanistan mens hun satt i en amerikansk fangeleir der. Siddiqui sitter i dag i et føderalt fengsel i Texas.