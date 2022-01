Britisk avis: Ansatte holdt faste fredagsfester i Downing Street

NTB

Under coronapandemien har ansatte ved Boris Johnsons kontor holdt ukentlige vinfester i Downing Street, ifølge avisen Daily Mirror.

Avisen skriver blant annet at de ansatte kjøpte inn et spesielt vinkjøleskap i forbindelse med sammenkomstene, som blir omtalt som «Wine Time Friday's».

Statsministeren selv skal jevnlig ha stukket innom festene, og han skal ha oppfordret de ansatte til å «lette på trykket» selv om det av smittevernhensyn var strengt forbudt med sosiale arrangementer innendørs, opplyser ikke navngitte kilder til avisen.

Reportasjen kommer på tampen av en uke preget av den ene pinlige avsløringen etter den andre om brudd på coronarestriksjonene under nedstengingene som Storbritannia har hatt under pandemien.

Beklagelse til slottet

En av festene ble holdt kvelden før prins Philips bisettelse, som ikke minst blir husket fordi dronning Elizabeth satt helt alene på kirkebenken under seremonien. Kun 29 personer var til stede på grunn av smitterestriksjonene.

Fredag sendte statsministerens kontor en sterk beklagelse til dronningen

Hvorvidt Johnson og hans ansatte var klar over at de brøt loven under de tidligere nedstengingene, er et sentralt spørsmål. Neste uke er det ventet en rapport om saken.

Vinkjøleskap

Daily Mirror brakte lørdag bilde av et vinkjøleskap som blir båret inn bakdøren til Downing Street i desember 2020, og som skal ha blitt kjøpt inn for at de ansatte skulle kunne lagre vin til festene.

Rundt 50 ansatte har ført opp festene i sine elektroniske kalendre, ifølge avisen. Der står det at samlingene varer fra klokka 16-19, men ifølge kildene pågikk de av og til til midnatt med opptil 20 deltakere, som drakk vin og øl, samt spilte brettspill som Pictionary.

Sammenkomstene skal ha vært spesielt populære fra høsten 2020 til våren 2021 da de ansatte var «slitne» av coronarestriksjonene, ifølge avisens kilder.

Johnson stakk innom

En av dem sier at Johnson pleide å stikke innom for en prat etter arbeidsdagens slutt.

– Tanken om at han ikke visste at det var drikking, er helt tullete. Hvis statsministeren sier «lett på trykket», så sier han i bunn og grunn at det er greit, sier den ikke navngitte kilden.

En talsmann for Downing Street vil ikke kommentere innholdet i artikkelen, men sier at regjeringen venter på granskingen som skal etablere fakta rundt hva slags samlinger det dreide seg om.