Russland: Soldatene har returnert fra Kasakhstan

Blomster legges ned ved Kasakhstans ambassade i Moskva til minne om dem som døde under demonstrasjonene. Uroen i den tidligere Sovjet-republikken er den verste i landet siden det ble uavhengig for 30 år siden.

NTB

Det russiske forsvarsdepartementet oppgir at styrkene som ble sendt til Kasakhstan under demonstrasjonene få dager etter nyttår, er tilbake i Russland.

Soldatene var en del av en fredsbevarende styrke som ble sendt til det sentralasiatiske landet i regi av den russisk-ledede forsvarsalliansen CSTO, som består av seks tidligere sovjetstater.

Den 5. januar vedtok alliansen å sende over 2.000 soldater til Kasakhstan for å sikre blant annet flyplassen i Almaty under de kraftige sammenstøtene mellom demonstranter og kasakhstanske regjeringsstyrker.

Protestene brøt ut som følge av stigende drivstoffpriser, men utartet fort til å bli en generell protest mot myndighetene i landet.