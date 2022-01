Stor drone observert over svensk atomkraftverk

Kjernekraftverket Forsmark ligger på den svenske østkysten nord for Stockholm.

NTB

En stor drone er observert over kjernekraftverket Forsmark øst i Sverige. Politiet rykket ut, men greide ikke å følge den da den forsvant mot skjærgården.

Dronen ved Forsmark ble observert ved 20-tiden fredag kveld. Samme tidspunkt ble det meldt om flygende gjenstander over kjernekraftverkene Ringhals på vestkysten og Oskarshamn sørøst i landet, og etter hvert kom det også melding om en mulig drone ved det nedlagte kjernekraftverket Barsebäck i Skåne.

Lørdag formiddag opplyste imidlertid politiet at det verken er sett droner ved Barsebäck eller Ringhals, og at opplysningene om Oskarshamn fortsatt undersøkes, melder svenske medier.

Forsvant mot skjærgården

En vakt ved Forsmark kontaktet politiet etter at dronen fløy over anlegget innenfor det avsperrede området. Dronen var en større modell som kan stå imot vind ettersom det blåste kraftig i området.

Politiet rykket ut og kunne selv observere dronen før den fløy videre og forsvant mot øya Gräsö i den svenske skjærgården.

– Vi brukte tid på å forsøke å lokalisere den, men vi greide ikke å finne den igjen, sier pressetalsperson Petra Blomqvist ved politiet i region Mitt.

Hun sier at hendelsen anses som helt spesiell.

Anmeldt

Ifølge politiet finnes det ingen indikasjoner på at dronen har sluppet ned noe på området eller landet. Hendelsen er anmeldt som både brudd på luftfartsloven og ulovlig avbildning av et område der allmennheten ikke har tilgang, og der det gjelder særskilte regler. Ingen er foreløpig mistenkt.

Forsmark ligger cirka 14 mil nord for Stockholm på østkysten av Sverige. Ringhals kjernekraftverk ligger i Varberg på den svenske vestkysten, mens Oskarshamn ligger på østkysten over 30 mil sør for Stockholm.