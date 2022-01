Alec Baldwin har gitt mobiltelefonen til politiet

Skuespiller Alec Baldwin, her på en prisutdeling i New York i forrige måned, har gitt fra seg mobiltelefonen til politiets etterforskere. Arkivfoto: Evan Agostini / Invision / AP / NTB

Skuespiller Alec Baldwin har gitt mobiltelefonen sin til politiet, som del av etterforskningen av Halyna Hutchins dødsfall under innspilling av filmen «Rust».

Baldwin overleverte mobiltelefonen, en Iphone, til politiet i fylket Suffolk i delstaten New York fredag morgen da han var hjemme.

En talsmann for politiet i Santa Fe i New Mexico sier til nyhetsbyrået AFP at New York-politiet skal gå gjennom mobilen og overlevere funnene til kollegene i New Mexico.

Det var før jul at en domstol i Santa Fe utstedte en ransakelsesordre på vegne av politiet som etterforsker saken, for å få tilgang på innholdet på Baldwins mobiltelefon.

Etterforskere har tidligere sagt at de ønsker å se tekstmeldinger og eposter sendt til og fra Baldwin, knyttet til filminnspillingen. Innhold som omfatter Baldwins kommunikasjon med sin advokat og med kona, skal ikke sjekkes.

Ifølge ransakelsesordren har Baldwin utvekslet eposter med filmens våpenleverandør angående hvilken type våpen som skulle brukes i innspillingen.

Baldwin, som er produsent av westernfilmen, rettet en Colt-revolver mot filmfotografen Hutchins under øving til filmopptak i New Mexico 21. oktober. Den gikk av og traff henne. Regissør Joel Souza ble truffet i skulderen.

Baldwin har forklart at han ikke visste at rekvisittvåpenet inneholdt skarp ammunisjon, og etterforskerne jobber med å finne ut hvem som puttet dette i våpenet.