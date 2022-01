Har funnet en planet formet som en potet

Eksoplaneten WASP-103b har ifølge europeiske forskere en spesiell avlang form og har en utvikling i måten den går i bane rundt stjernen sin som er ukarakteristisk for lignende planeter. Bildet er en illustrasjon av planeten og dens tilhørende stjerne.

Sebastian Hagel - forskning.no

Planeten er dobbelt så stor som Jupiter, går rundt stjernen sin på under et døgn og har en avlang form, litt som en potet. ESA jobber med å finne ut hvorfor.

CHEOPS-teleskopet sendt ut av Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) i 2019 har funnet en planet med en oppsiktsvekkende avlang form.

Planeten, som for øyeblikket er kjent som WASP-103b, går i bane rundt stjernen sin på under en dag.

Det at planeten er så nære stjernen sin åpner opp for muligheter til å studere hvordan voldsom tyngdekraft påvirker planetens masse, og dermed også formen på planeten.

Tidevannskrefter i mer enn bare vann

WASP-103b har blitt deformert av de samme kreftene som styrer tidevannet her på jorda.

Tidevannskreftene på jorda er ikke så sterke. Vi er trygt plassert relativt langt vekk fra sola, og månen har ikke den samme trekkraften på vår overflate. Det betyr at tidevannskreftene kun påvirker vannet kloden vår har på overflaten.

På WASP-103b er det en annen historie.

Her er kreftene så sterke at de er former hele planetens overflate. Derav den oppsiktsvekkende ovale formen.

Presisjonen til CHEOPS-teleskopet har latt romforskerne gjøre målinger av hvordan planeten ser ut til å forme seg i møte med tyngdekraften fra den nære stjernen.

Dette kan igjen hjelpe dem studere planetens struktur og oppbygning.

– Hvor motstandsdyktig et materiale er mot å bli deformert avhenger av hva det er lagd av, forteller Susana Barros i en pressemelding.

Hun er hovedforskerne bak studien, og arbeider ved det Astrofysiske instituttet ved Universitetet i Porto.

– Ved å måle hvor mye planeten lar seg endre kan man finne ut hvor mye av den som er lagd av stein, gass eller vann, forklarer hun

Hvorfor blir den ikke slukt av stjernen sin?

Planeter på størrelse med WASP-103b, og som har en bane som er så nære stjernen, har som oftest en bane som går nærmere og nærmere stjernen. Til slutt til planeten er så nære at den blir slukt.

Men det motsatte ser ut til å skje med WASP-103b. Den er på vei vekk fra stjernen sin.

Forskerne har flere teorier om hvorfor. En annen stjerne kan dra på planeten. Det kan også være at at banen til planeten er elliptisk. Ingen av disse teoriene er for øyeblikket blitt bevist.

Undersøker eksoplaneter

Formålet med CHEOPS-teleskopet er å følge opp tidligere observasjoner av andre solsystemer som huser planeter. Planeter som eksisterer utenfor solsystemet vårt er det vi kaller eksoplaneter.

CHEOPS skal her gi oss informasjon som skal hjelpe oss å identifisere og kartlegge planeter med økt sikkerhet. Dette kan gi oss interessant ny viten om verdensrommets mange undre, slik som WASP-103b er et eksempel på.

Kilder:

Susana Barros m.fl., Detection of the tidal deformation of WASP-103b at 3 σ with CHEOPS, Astronomy & Astrophysics (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202142196

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).