Sverige sender enda flere soldater til Gotland

Fredag kveld landet et militært transportfly i Visby med ytterligere over 100 svenske soldater. Russlands siste aktiviteter har fått svenskene til å mobilisere.

Til Aftonbladet bekrefter det svenske forsvaret at flere militære transporter fredag kveld var på svenske veier, men de ville ikke bekrefte hvor de skulle.

Dagens Nyheter melder at over 100 soldater landet i Visby på Gotland fredag kveld. De siste dagene er det observert en stadig økt mobilisering av svensk militærpersonell på den strategiske øya i Østersjøen.

– Beredskapsjustering

Russlands mobilisering ved Ukrainas grense og den økte spenningen mellom Russland og Nato har fått det svenske forsvaret til å øke sin synlige virksomhet, blant annet på Gotland. Forsvaret kaller det en beredskapsjustering.

Ifølge Aftonbladet er det også observert stridsvogner og andre militære fartøy i Visby havn.

– Dette skal ses i sammenheng med flere års forverring av sikkerhetssituasjonen i vårt nærområde. Den siste tidens utvikling gjør det ikke bedre, sa Michael Claesson, innsatssjef i det svenske forsvaret torsdag ifølge NTB.

– Folk kommer til å merke mer militært personell

Natt til onsdag seilet tre russiske landgangsfartøyer inn i Østersjøen. Svenske styrker overvåket deres ferd fra jagerfly som ble sendt ut.

Claesson bedyret torsdag at den russiske aktiviteten i Østersjøen ikke måtte overdramatiseres.

– Vi er til stede i flere deler av landet og ikke bare på Gotland. Derimot er det klart at folk kommer til å merke at det er mer militært personell enn normalt på Gotland. Men det er man nok vant til der, og vi har et godt forhold til lokalbefolkningen, sa Claesson.