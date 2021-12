Enda en voldsepisode på Vestbredden – Abbas advarer om eksplosiv situasjon

NTB

Palestinas president Mahmoud Abbas advarer om at palestinernes sinne er i ferd med å eksplodere i de okkuperte områdene. Volden har økt de siste ukene.

Nyttårsaften ble enda en palestiner drept av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden. Ifølge den israelske hæren var han bevæpnet med en kniv og i ferd med å angripe soldater og sivile på en bussholdeplass. Det er ikke meldt at noen ble skadd.

Mannen skal ha steget ut av en bil, som så kjørte av gårde. Senere ble det meldt at en mann som var i den samme bilen, er pågrepet.

Helsedepartementet i Ramallah har bekreftet dødsfallet.

Det har vært flere angrep mot israelere i okkuperte palestinske områder den siste tiden. Tidligere i desember ble en ultraortodoks jøde angrepet utenfor muren til gamlebyen i Øst-Jerusalem. Israeleren ble alvorlig såret, mens palestineren ble skutt og drept på stedet.

Hevnangrep mot palestinere

De siste ukene har det også vært flere tilfeller der israelske bosettere på Vestbredden har gått til angrep på palestinere etter at en bosetter ble skutt og drept av en palestiner nord på Vestbredden.

Drapet utløste en rekke hevnangrep der minst fire palestinere er blitt såret. Dette har igjen utløst en rekke sammenstøt mellom palestinere og israelske soldater.

Palestinas president Mahmoud Abbas mener situasjonen på Vestbredden er i ferd med å eksplodere. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

I en telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin torsdag kalte palestinerens president Mahmoud Abbas situasjonen for eksplosiv.

Abbas peker både på israelske bosetninger, konfiskering av palestinske landområder, riving av bolighus og det han kaller «bosetter-terror» som forklaring på hvorfor raseriet blant palestinerne øker.

– Hvis de israelske tiltakene fortsetter, vil situasjonen eksplodere, sa Abbas.

Møtte Gantz

Abbas snakket med Putin to dager etter at han hadde et oppsiktsvekkende møte med Israels forsvarsminister Benny Gantz i sistnevntes bolig. Møtet er blitt kritisert av ytterliggående grupperinger både på palestinsk og israelsk side.

For flere måneder siden besøkte Gantz Abbas i Ramallah på Vestbredden.

Etter møtet denne uken kunngjorde det israelske forsvarsdepartementet «tillitsskapende tiltak» som skal gjøre den økonomiske situasjonen lettere for palestinske myndigheter på Vestbredden, samt redusere spenningen.

Men Abbas understreker at dette ikke er nok, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

– Økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak er ikke et substitutt for det politiske sporet, sa Abbas til Putin og la til at sentralrådet i PLO kommer til å ta flere viktige beslutninger i månedene som kommer.