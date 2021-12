USA: Pandemien har ført til flere overdoser

Rachel Taylor må hver morgen klemme og kysse vesken med asken etter sønnen Kyle Domrese. Hun tuller og tøyser også ofte litt, for Kyle likte alltid å le. Det er snart et år siden sønnen døde av overdose.

NTB

Pandemien har ført til en sterk økning i antallet overdoser i USA. Verst rammet av den doble krisen er landets indianere.

Rachel Taylor opplevde i fjor alle foreldres mareritt. Da hun åpnet døren til sønnens soverom, så hun ham ligge stiv og kald med ansiktet ned i sengen. Kyle Domrese var død av en overdose.

Han ble dermed en av over 100.000 amerikanere som mistet livet av overdose i løpet av 2021. Pandemien har bidratt til å forverre USAs store problem med stoffavhengigheten i hele befolkningen, men verst rammet er indianerne.

Ett år etter dødsfallet sitter Taylor i sofaen og klemmer ømt skinnsekken med sønnens aske. Den er dekorert med et bilde av en kråke.

Da Kyle var fire år, hadde medisinmannen gitt ham Ojibwe-navnet hans: Aandegoons – liten kråke. Indianerstammen Ojibwe utgjør den tredje største gruppen av de overlevende nordamerikanske urbefolkningene.

Hver gang Taylor går ut av huset sitt, må hun ta fram vesken og si at hun elsker sønnen. Hun bor i Bemidji, en by med 15.000 innbyggere. Den er en av tre Ojibwe-reservater i det avsidesliggende nordlige Minnesota.

Overdosedødsfallene økte

Da pandemien herjet landet som verst, økte også dødsfallene som følge av overdoser med dramatiske 30 prosent. Antallet dødsfall slo dermed alle rekorder. Og det var indianerne som lå høyest på den triste statistikken.

Pandemien har fått store konsekvenser for de indianske samfunnene som fra før er preget av generasjoners traumer, fattigdom, arbeidsledighet og mangelfulle helsetjenester.

Taylors stamme, White Earth Nation , har utført en studie over stammemedlemmer som har mistet livet på grunn av stoffmisbruk.

I studien påpekes det at dødsfallene skyldtes langt mer enn avhengighet: «Indianere bærer i blodet over 500 år med smerte: Først ble de frarøvet sitt land, språk og kultur». Mange ble også fratatt sine barn, som ble sendt til internatskoler under mottoet: «Drep indianerne, redd mennesket».

– På dødsattestene står det at de døde av overdose. Den egentlige grunnen var at de døde av knuste hjerter, heter det i oppsummeringen.

Mange arr

Taylor bærer selv den vonde arven.

Taylors egen bestemor ble sendt på internatskole der hun ble lært opp til å skamme seg over ojibwenes språk. Senere måtte hun drikke seg til mot før hun ville snakke språket sitt.

Taylor selv flyttet rundt over 50 ganger før hun ble 18 år. Hun hadde da opplevd både seksuelle, fysiske og psykiske overgrep.

Hun fikk datteren sin da hun var 19 år gammel og sønnen noen år senere. Hun fikk problemer med rus. Mens hun var rusavhengig, mistet hun omsorgen for barna i et par år.

Da hun fikk dem tilbake, håpet hun at hun kunne gjøre godt igjen alle de gale tingene som hadde skjedd.

Hun ba om at barna hennes måtte skånes for de samme problemene. Hun fortalte dem hver dag at hun elsket dem.

Innsats mot stoffmisbruk

White Earth Nation la også ned en stor innsats for å redde folk fra avhengighet. Og i stor grad lyktes de. I mange år mistet ingen livet på grunn av overdoser i reservatet.

Men så kom pandemien, og den viste seg å bli for vanskelig for mange.

Kyle hadde begynt å misbruke piller som tenåring. Misbruket startet etter at han hadde fått en resept på smertestillende etter å ha operert en finger. Det førte ham ut i avhengigheten, og han var villig til å ta hva som helst – metamfetamin, heroin, fentanyl – som kunne dempe hans angst og depresjon.

Pandemien gjorde det enda vanskeligere for ham.

Månedene med isolasjon trakk ut, og han ble svært motløs over at det så ut som om pandemien aldri ville ta slutt.

Kyle fortalte moren at han følte seg helt elendig og mislykket. Rundt dem døde mange.

– Han bare ga opp, tror hun.

En tredobling i overdoser

I White Earth-reservatet opplevde ambulansetjenesten en tredobling av oppringninger om overdose. De satte opp store, røde plakater på bensinstasjoner og andre bygninger der de advarte om faren for overdoser.

Antallet overdoser skjøt i været fra 20 i 2019 til 88 i 2020, forteller Joe Kleszyk, som leder den lokale innsatsstyrken mot narkotika og alkoholmisbruk.

Hittil i år har det vært 148 overdoser, og 24 av disse ofrene døde. De aller fleste var indianere.

– Jeg er så sliten av å fortelle foreldre at barna deres er døde, sier Kleszyk.

Nødvendig helsehjelp

Da den amerikanske regjeringen tvang indianere bort fra landet sitt, ble det undertegnet avtaler med indianerstammene om at de skulle få nødvendig helsehjelp.

– Alle overdosedødsfallene viser at myndighetene ikke holdt ord, sier politiker Tina Smith, som representerer Minnesota i Senatet.

Helsetjeneste for indianerne har vært underfinansiert i årevis. Stammesamfunnene mottar en tredel av det nasjonale gjennomsnittet, opplyser organisasjonen National Council of Urban Indian Health. Pandemien la ytterligere press på helsesystemet og økte skjevhetene.

Tina Smith la fram et lovforslag i sommer som tok sikte på å øke tilskuddene med flere millioner dollar til indianske organisasjoner for å øke innsatsen mot narkotikamisbruk og mentale lidelser. Forslaget ble stoppet i Kongressen.

Ante uråd

Allerede i januar begynte Rachel Taylor å bli bekymret for sønnen.

– Det var som om hjertet mitt visste hva som skulle skje, sier hun.

Da hun om morgenen 11. januar åpnet soveromsdøren hans, så hun at huden hans var lilla. Han var allerede helt kaldt.

– Kom tilbake, gutten min, kom tilbake, skrek hun så høyt at naboen ble vekket.

Obduksjonsrapporten viste at han hadde en dødelig blanding av stoffene alprazolam og fentanyl i blodet.

Først la Taylor asken hans i en urne av metall. Men hun ville ha noe mykt hun kunne holde inntil seg. En venn laget derfor en dekorert skinnpose til henne.

Årsdagen for hans død nærmer seg, og i indianernes kultur er det er vanlig å la asken gå tilbake til naturen etter et år med sorg.

– Medisinmannen sier at jeg må la ham gå tilbake til jorden nå. Men jeg tror ikke jeg kommer til å klare det. Han forlot meg for tidlig, sier hun.