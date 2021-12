Biden og Putin snakket sammen i nesten en time

Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden under et møte i Genève i juni i år. Arkivfoto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin diskuterte Ukraina-konflikten på telefon i 50 minutter torsdag kveld.

Putin var i det store og hele fornøyd med samtalen, men advarte Biden om at Moskva trenger konkrete resultater fra kommende sikkerhetssamtaler, og Putin advarte også Washington mot å innføre store sanksjoner, ettersom det kan føre til fullstendig brudd i båndene mellom de to landene, uttalte Putins utenrikspolitiske rådgiver Jury Usjakov etter samtalen.

– Det vil være et enormt feilsteg som kan medføre alvorlige konsekvenser. Vi håper det ikke kommer til å skje, sa Usjakov til journalister etterpå. Han la til at Putin sa til Biden at Russland i et slikt tilfelle kommer til å handle på samme måte som USA ville dersom det ble utplassert angrepsvåpen nær USAs grenser.

Biden advarte på sin side Putin om at USA vil komme med et kraftig svar på enhver russisk invasjon av Ukraina, og Biden sa at deeskalering er nødvendig for å få i stand en diplomatisk løsning på den fastlåste situasjonen, opplyste Det hvite hus etter samtalen.

I den nesten en time lange samtalen gjorde Biden det klart at USA og dets allierte og partnere vil svare med besluttsomhet hvis Russland går inn i Ukraina, uttalte Det hvite hus' pressetalskvinne Jen Psaki.

Andre samtale på kort tid

Det var Putin som ba om samtalen, som var den andre mellom de to presidentene på litt over tre uker.

10. januar skal utsendinger fra USA og Russland holde sikkerhetssamtaler i Genève. Torsdagens telefonsamtale hadde til hensikt å fungere som en døråpner til en diplomatisk løsning i de formelle samtalene i Genève.

Russland har blitt anklaget for å forberede en invasjon i Ukraina etter å ha samlet rundt 100.000 soldater ved grensen mellom de to landene.

Russland hevder på sin side at soldatene er der som beskyttelse mot et påtrengende Vesten, og spesielt Nato.

Nato åpnet formelt for at Ukraina kunne bli medlem av alliansen i 2008, men siden har ingenting skjedd.

Advarer mot sanksjoner

Joe Biden hadde i forkant av samtalen advart om tøffere sanksjoner dersom Russland gjennomfører militære intervensjoner i Ukraina.

– Biden vil presse på for å få til en diplomatisk løsning på konflikten under samtalen med sin russiske motpart, sa en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus.

Samtidig understreket USA at de er klare til å innføre sanksjoner rettet mot russisk økonomi.

Kreml: Samtaler eneste løsningen

Kreml svarte ikke på dette i løpet av torsdagen, men tidligere på dagen sa Putin at han var overbevist om at det er mulig å få til en effektiv dialog med USA.

– Vi kan gjøre framskritt og etablere en effektiv russisk-amerikansk dialog basert på gjensidig respekt og hensyn til hverandres nasjonale interesser, sa han.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov har uttalt at Putin så fram til samtalen.

– Vi tror at samtaler er den eneste måten å løse alle de problemene som fins i overflod mellom oss, sa Peskov.