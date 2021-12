FN: Mange sivile drept av luftangrep i Tigray

NTB

FN melder at luftangrep mot Tigray-regionen i Etiopia tok flere titall sivile liv i forrige uke.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) uttalte torsdag at luftangrep mellom 19. og 24. desember førte til et massivt tap av sivile liv.

– Dette er de mest hyppige luftangrepene som har blitt rapportert siden oktober, sier OCHA i en uttalelse.

Angrepene skal ha rammet flere byer sør i Tigray. Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) har anklaget Etiopias regjeringsvennlige styrker for å utføre flere luftangrep denne måneden.

OCHA kan ikke bekrefte det eksakte antallet drepte i angrepene. Årsaken er begrenset tilgang og dårlig sikkerhet i regionen.