Epstein-ofre lettet og takknemlige etter kjennelsen mot Ghislaine Maxwell

NTB

Ofrene for milliardæren Jeffrey Epstein og hans medhjelper Ghislaine Maxwell ønsker kjennelsen mot sistnevnte velkommen.

– Jeg er så lettet og takknemlig for at juryen anerkjente den skadelige oppførselen til Maxwell, uttaler Annie Farmer, en av de fire ofrene som vitnet i rettssaken mot Maxwell.

Maxwell ble onsdag kjent skyldig i blant annet å ha rekruttert unge jenter som så ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

– Jeg håper at denne kjennelsen gir trøst til alle som trenger det, og den viser at ingen er hevet over loven. Selv de med mye makt og privilegier vil bli holdt ansvarlige når de seksuelt misbruker og utnytter unge, sa Farmer.

Hun var det eneste offeret som ikke vitnet under et pseudonym.

Theresa Helm, som har anklaget Epstein for misbruk men som ikke var en del av rettssaken, beskriver Maxwell som en «manipulasjonsmester».

– Ghislaine Maxwell vil aldri igjen få muligheten til å ta noe fra noen. Hun vil være det motsatte av fri, mens vi – de overlevende – går frie, sier Helm i et intervju med BBC.

Også Virgina Guiffre, som har hevdet at Epstein leide henne ut for å ha sex med sine velstående og mektige venner, inkludert britiske prins Andrew, ønsket dommen velkommen.

– Min medfølelse går til de mange andre jentene og unge kvinnene som led. Jeg håper dette ikke er slutten, men snarere et nytt skritt på veien mot rettferdighet, uttaler hun.