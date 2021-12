Mann mistenkt for brannstiftelse i Japan er død

25 mennesker døde i brannen 17. desember. Torsdag døde mannen som er mistenkt for å ha startet brannen. Foto: Kyodo News via AP / NTB

NTB

En 61 år gammel mann som er mistenkt for å ha stiftet brannen på en psykiatrisk klinikk i Japan der 25 mennesker mistet livet, døde på sykehus torsdag.

Den mistenkte brannstifteren Morio Tanimoto har vært i kritisk tilstand som følge av brannsår og kullosforgiftning siden brannen 17. desember.

Tanimoto er en tidligere pasient ved klinikken, og skal ha avgått ved døden uten å ha blitt avhørt av politiet, ifølge den nasjonale kringkasteren NHK.

Noen pasienter har sagt at de så en mann sette fra seg en papirpose med brannfarlig væske ved siden av en varmeovn. Deretter sparket han posen over ende slik at den tok fyr, ifølge vitnene.

Flesteparten av de 25 omkomne døde trolig av kullosforgiftning og antas å ha vært innesperret i klinikken, der utgangen skal ha vært blokkert.