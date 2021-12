Ekspresident Ghani i BBC-intervju: Måtte flykte for å forhindre blodbad

NTB

I et intervju med BBC forsvarer Afghanistans tidligere president Ashraf Ghani sin avgjørelse om å flykte fra landet da Taliban tok over makten i august.

Mange anklager Ghani for å ha overlevert folket til Taliban. Ghani svarer nå tilbake at han ikke hadde noe valg og gjorde det for å forhindre et blodbad i byen.

Han oppholder seg for tiden i De forente arabiske emirater.

Ghani mener han blir utpekt som syndebukk for den pågående krisen og kaoset som utspiller seg i Afghanistan.

– Den morgenen hadde jeg ingen anelse om at jeg skulle reise sent på ettermiddagen, sier han til BBC.

Han forteller at flyreisen ikke var planlagt. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver skal ha vært livredd og ga ham ikke mer enn to minutter på å ta en avgjørelse, forteller Ghani videre.

– Først da vi hadde tatt av ble det klart at vi dro. Så dette kom veldig brått på, sier han.

Hans tidligere planer om å dra til Khost eller Jalalabad ble lagt på is da han fikk høre at også disse byene hadde blitt tatt over av Taliban.

Ghani fløy fra Kabul 15. august da Taliban var i ferd med å omringe den afghanske hovedstaden. Da sa islamistgruppen at deres intensjon ikke var å angripe byen, men Ghani sier til BBC at hans sikkerhetsrådgivere minnet ham på at Taliban allerede hadde brutt løftet sitt om å ikke innta Kabul.