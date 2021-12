Indonesia snur – tar imot båtflyktninger likevel

NTB

Indonesia lar likevel båten med 120 rohingyaer på flukt, som har hatt vansker på sjøen utenfor landets vestkyst, komme til land.

Det opplyser Armed Wijaya fra landets departement for politikk-, lov- og sikkerhetssaker. Avgjørelsen ble tatt på humanitært grunnlag på grunn av den dramatiske situasjonen folkene på båten har vært i.

Båten har ligget ved Indonesias vestkyst i flere dager. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har den tatt inn vann og det har vært risiko for at den ville forlise på grunn av det dårlige været i området.

Onsdag lå den rundt 80 kilometer utenfor kystbyen Bireuen. Folkene på båten vil sjekkes for covid-19 og de vil bli gitt mat og vann før de får gå i land, ifølge Wijaya.

Avgjørelsen kommer etter at både FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og flere andre grupper oppfordret regjeringen til å la båten komme inn til land.

Ifølge lokale humanitære organisasjoner har lokale fiskere gitt dem mat og vann, og vært på vakt i tilfelle båten skulle havne i nød.

Båter med rohingyaer på flukt fra forfølgelse i Myanmar har i flere år strandet i indonesisk farvann utenfor kysten til Aceh, landets vestligste provins, der Andamanhavet og Indiahavet møtes.

Indonesia har ikke signert FNs flyktningkonvensjon, men landet har lenge vært et transittland for asylsøkere. Nesten 14.000 flyktninger er registrert hos UNHCR i Indonesia, rundt 5 prosent av dem rohingyaer. Mer enn halvparten er afghanere.