Sikkerhetsrådet fordømmer massakre i Myanmar

FNs sikkerhetsråd fordømmer massakren i Myanmar forrige uke, og ber om at voldsbruken opphører. Militærjuntaen anklages for å stå bak massakren. Dette bildet, som er skaffet til veie av Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), skal være tatt i Hpruso i delstaten Kayah i etterkant av massakren. Foto: KNDF via AP / NTB

