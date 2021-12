WHO uttrykker forsiktig coronaoptimisme for 2022

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det kan gå mot lysere tider når det gjelder coronapandemien. Men mer vaksinering er helt nødvendig.

– Vi kan få en slutt på fasen med sykehusinnleggelser og død, sier WHO-ekspert Mike Ryan.

Ifølge WHO er det viktig at minst 70 prosent av innbyggerne i hvert av verdens land er vaksinert innen midten av neste år. I tillegg regner FN-organisasjonen med at det vil bli framskritt når det gjelder medisinsk behandling for dem som blir smittet og utvikler alvorlig sykdom.

– Må presse ned smitten

Ifølge Ryan er det svært viktig at man i løpet av de neste to ukene får presset ned smitteoverføringen så mye som mulig, både når det gjelder omikron- og deltavarianten.

Han understreker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til omikronvarianten ettersom smitten fram til nå først og fremst har rammet de unge.

– Det vi ikke har sett er en full etablering av omikronbølgen i bredere lag av befolkningen. Og jeg er litt redd for å komme med positive spådommer før vi ser hvor godt vaksinebeskyttelse kommer til å virke i eldre og mer sårbare befolkningsgrupper, sier han.

– For tidlig å endre taktikk

WHO vil ikke kommentere USA og Spanias beslutning om å redusere antall dager smittede og nærkontakter må holde seg isolert. Men Ryan understreker på generell basis at det er for tidlig å endre strategi.

– Vi må være forsiktige med å endre taktikker og strategier umiddelbart som følge av det vi ser når det gjelder omikron, sier han.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus understreker at en jevnere vaksinefordeling i verden fortsatt er nøkkelen til å få slutt på pandemien. Men han sier han fortsatt tror mye kan bli bedre i løpet av neste år.

– Jeg er fortsatt optimistisk og tror at dette kan bli det året vi ikke bare får slutt på den akutte fasen av pandemien, men der vi også staker ut en vei for å styrke helsesikkerheten, sier han.