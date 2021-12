BMW varsler tusenvis av nye jobber

NTB

BMW er kommet til veis ende i nedbemanningen og planlegger å etablere opptil 6.000 nye arbeidsplasser neste år. Grunnen er økt satsing på elbiler.

Styreleder Oliver Zipse sier i et intervju med avisen Münchner Merkur at etterspørselen etter elbiler øker kraftig, og at selskapet regner med å måtte øke arbeidsstokken med opptil 5 prosent neste år.

– Vår i4 har vært utsolgt i månedsvis. Neste år kommer den elektriske versjonen av 7-serien, det vil ikke bli annerledes der, sier han.

Det eneste som truer etterspørselen, er ifølge Zipse mangelen på ladestasjoner for elbiler.

– I Europa øker antall elbiler nå fem ganger raskere enn infrastrukturen, sier han.

Intervjuet blir først publisert i torsdagsavisen, men nyhetsbyrået DPA fikk allerede onsdag tilgang til innholdet.

BMW har nå om lag 120.000 ansatte etter å ha kuttet 6.000 stillinger siden 2020. Ifølge Zipse vil arbeidsplassene først og fremst etableres ved fabrikkene i Tyskland.