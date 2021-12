WHO: Smitte-tsunami vil føre til kollaps i helsevesenet

NTB

En tsumani med smittetilfeller forårsaket både av omikron- og deltavarianten kan føre til at helsevesenet i store deler av verden bryter sammen, mener WHO.

– Jeg er svært bekymret for at omikron, som er mer smittsom, og som sirkulerer samtidig som delta, fører til en tsunami med smittetilfeller, sier generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Han legger til at situasjonen har skapt et enormt press på allerede utslitte helsearbeidere, og at helsevesenet allerede er på randen av sammenbrudd.