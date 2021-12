Russland innfører obligatoriske helseundersøkelser for utlendinger

NTB

Russland innførte onsdag obligatoriske helseundersøkelser for alle utlendinger. Undersøkelsene vil innebære blodprøver, røntgen og registrering av fingeravtrykk

Det tysk-russiske handelskammeret (AHK) har allerede varslet at det kan få konsekvenser for russisk økonomi dersom de nye reglene implementeres konsekvent. I et brev sendt i desember oppfordrer AHK russiske myndigheter til å gjøre reglene mindre strenge.

De nye reglene krever at utlendinger blir testet for tuberkulose, syfilis og hiv. Ifølge AHK blir resultatene sendt til russiske immigrasjonsmyndigheter. Fingeravtrykk er også obligatorisk.

Alle som nekter å rette seg etter reglene risikerer å få arbeidstillatelsen trukket tilbake.

Russiske myndigheter mener at de nye reglene er et helsetiltak som vil være til landets beste, men den Kreml-kritiske avisa Novaja Gazeta stiller spørsmål ved om tiltaket er diskriminerende.

Det er uklart om utlendinger vil måtte forlate landet hvis testene viser at de er syke.