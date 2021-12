WHO når ikke vaksinasjonsmålet

NTB

Verdenshelseorganisasjon (WHO) hadde som mål å vaksinere 40 prosent av befolkningen mot corona i hvert land innen slutten av året. Det går ikke.

Omtrent halvparten av WHOs 194 medlemsland vil ikke nå målet innen nyttår. I rundt 40 av landene har ikke engang 10 prosent av befolkningen blitt vaksinert.

Landene i Afrika ligger spesielt langt unna vaksinasjonsmålet.

Nylig uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at rike lands kappløp for å gi påfyllingsdoser til sine innbyggere øker ulikhetene i verden og forlenger pandemien.

På verdensbasis har over 8,6 milliarder vaksinedoser blitt satt, men flest av dem i rike land. Legemiddelindustrien mener derimot at det ikke er tilgang på vaksiner, men vaksinasjonsskepsis og problemer med distribusjonen som er hovedproblemene.