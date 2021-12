Biden ga grønt lys til forsvarsbudsjett på 768 milliarder dollar

NTB

President Joe Biden har godkjent USAs forsvarsbudsjett for år 2022, som har en prislapp på 768 milliarder dollar. Summen tilsvarer nær 6.800 milliarder kroner.

En lønnsøkning på 2,7 prosent for militært personell er inkludert i budsjettet. Det er beregnet en økning på 5 prosent i forsvarsutgiftene.

I alt er totalsummen 25 milliarder dollar mer enn det Biden først hadde bedt Kongressen om i sitt første utkast. Men politikere på begge sider var bekymret for at det ikke ville være nok og undergrave USAs innsats for å holde tritt med Kina og Russlands styrker.

Budsjettet ble godkjent etter heftige diskusjoner mellom Demokratene og Republikanerne om diverse temaer, blant annet om obligatorisk koronavaksine.