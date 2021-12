Barbados holder valg i januar

NTB

Øystaten Barbados, verdens yngste republikk, skal holde valg 19. januar, opplyser statsministeren.

Statsminister Mia Mottley kunngjorde valget i en TV-sendt tale. Der sa hun at hun har gitt president Sandra Mason råd om å oppløse parlamentet med umiddelbar virkning.

Mottley viste til politisk splittelse og behovet for samling i øystaten.

– Jeg har besluttet at det er det beste for Barbados, vårt land og hjem, at vi omstiller oss som folk og samler oss bak en myndighet og en leder, sier Mottley.

Hun lover å støtte hvem enn som vinner valget.

– Vi er for tiden splittet, vi driver fra hverandre filosofisk og ideologisk på flere felt. Jeg trenger at vi samles, sier hun.

Barbados ble en republikk 30. november da landet brøt med den britiske monarken, dronning Elizabeth. Landet ble uavhengig fra Storbritannia i 1966.

I forrige valg, i 2018, vant Mottley og Arbeiderpartiet alle setene i underhuset. I dag holder de 29 av 30 seter. Medlemmene i senatet blir utnevnt og ikke valgt.