Politiet i California offentliggjorde opptak som viser drap på tenåringsjente

Kunder utenfor varehuset i Los Angeles etter skytingen som krevde to liv. Den ene var ei 14 år gammel jente. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Fire dager etter at en politimann ved et uhell skjøt og drepte en tenåringsjente i et varehus i California, ga politiet fra seg et opptak av skytingen.