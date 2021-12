Brødrepar tiltalt for æresdrap i Berlin

NTB

To brødre som har kommet til Tyskland fra Afghanistan, er tiltalt for æresdrap på søsteren i sommer.

Tysk politi har etterforsket saken siden den 34 år gamle tobarnsmoren ble drept i Berlin i sommer, partert og fraktet i en koffert til Bayern der hun ble gravd ned.

Overvåkingsbilder viste at brødrene hennes, da 22 og 25 år gamle, dro med seg en stor koffert gjennom folkemengden på togstasjonen Berlin-Südkreuz. De to har sittet fengslet siden 4. august.

Ifølge påtalemakten er motivet for drapet at kvinnen hadde brutt med de strenge reglene for kvinner som familien praktiserte.

Familien kom til Tyskland fra Afghanistan for flere år siden. Kvinnen hadde skilt seg fra sin ektemann.

Det skal ifølge politiet særlig ha vært en av brødrene som la press på henne og forsøkte å kontrollere livet hennes i Berlin, der de alle bodde.