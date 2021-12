Mexicos president fikk kjempet gjennom nytt valg

NTB

Mexicos president kritiseres for å drive politisk teater når han nå får holde et nytt og totalt unødvendig valg 10. april, midt i sin presidentperiode.

Nyhetsbyrået AP skriver at det nye valget fremstår merkelig. Det er ikke noen åpenbar grunn til å holde det, grunnloven krever det ikke og president Andres Manuel Lopez Obrador er så populær at det er liten tvil om at han vil vinne valget.

Likevel har presidenten fått presset gjennom et valg der velgerne skal ta stilling til om han skal få sitte ut perioden han allerede er valgt til, eller ikke.

Presidenten sies å være svært glad i å drive valgkamp. Han drev valgkamp sammenhengende fra 2005 til 2018, da han ble president, og lovet velgerne at han ville holde et nytt valg underveis i presidentperioden, hvis han ble valgt.

Valget er ventet å koste 200 millioner dollar og valgmyndighetene sa først nei og begrunnet det med at de rett og slett ikke har råd. Saken gikk til høyesterett, som beordret valgmyndighetene å gjennomføre valget likevel.

Opposisjonspartiet NAP er kritiske.

– Det er et veldig dyrt og grunnlovsstridig stykke politisk teater, slår partiet fast.

Professor Patricio Morelos ved Monterrey Technological slår fast at Lopez Obrador vil holde velgerbasen sin aktiv før guvernørvalget i 2022 og neste presidentvalg i 2024.