Mannen som ble kalt Darwins arvtaker, er død

NTB

Den banebrytende amerikanske forskeren Edward O. Wilson er død, 92 år gammel.

Wilson var biolog og fikk kallenavnet «Darwins arvtaker». Han var i lang tid professor ved universitetet Harvard og ble ansett som verdens ledende ekspert på maur og deres atferd. Han var en forkjemper for å bevare det biologiske mangfoldet.

Professoren utga mer enn 30 bøker og fikk to Pulitzer-priser for fagbøker, i 1978 for «On Human Nature» og i 1990 for «The Ants». Magasinet Time har skrevet at han hadde en av de mest bemerkelsesverdige karrierene innen vitenskapen i det 20. århundret.

– Eds hellige gral var hans oppriktige fryd for jakten på kunnskap, sier Paula Ehrlich, president i E.O. Wilson-stiftelsen.