Amerikanske helsemyndigheter vil halvere karantenetiden

NTB

Karantenetiden for koronasmittede bør halveres, mener USAs smittevernetat (CDC). Nærkontakter som har fått oppfriskningsdose kan slippe isolasjon.

CDC foreslår mandag flere endringer i reglene for smittede, som trolig blir vedtatt av amerikanske myndigheter snart.

Karantenetiden for smittede foreslås kuttet fra fem til ti dager, mens personer som har fått et tredje vaksinestikk, skal slippe all karantenetid når de er nærkontakter til en smittet.

Personer som har symptomer, bør fortsatt være i karantene, skriver CDC.

Smittevernetaten begrunner grepene med at tall nå tyder på at koronasmitte i hovedsak skjer tidlig i sykdomsforløpet.