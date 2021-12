Politiet i California vil gi fra seg opptak som viser drap på tenåringsjente

En politimann trøster en kvinne i varehuset der en mann og ei 14 år gammel jente ble drept av politiet torsdag. Les mer Lukk

NTB

Fire dager etter at en politimann ved et uhell skjøt og drepte en tenåringsjente i et varehus i California, vil politiet gi fra seg et opptak av skytingen.