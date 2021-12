Coronapass og mer hjemmekontor i Frankrike etter kraftig smitteøkning

Folk står i kø i Paris for å få tatt coronatest på et midlertidig testsenter på en gate like ved Triumfbuen. Franske myndigheter skjerper nå smitteverntiltakene.

NTB

Frankrikes regjering vil snart innføre krav om coronapass for alle som vil inn på offentlige steder. Det blir også mer hjemmekontor.

De nye tiltakene ble presentert av statsminister Jean Castex og helseminister Olivier Véran på en pressekonferanse mandag kveld.

Tiltakene skal gjelde i minst tre uker og blir kunngjort etter at president Emmanuel Macron holdt et krisemøte med regjeringen som følge av den svært smittsomme omikronvarianten av viruset.

Lørdag ble det registrert over 100.000 nye smittetilfeller i løpet av et døgn i Frankrike, noe som er ny rekord.

Vaksinepass

Tidligere har det vært nok å vise fram en negativ coronatest for å komme inn på blant annet restauranter og kinoer, men nå vil regjeringen også at folk viser fram dokumentasjon på at de er fullvaksinert. Tiltaket skal gjelde fra 15. januar såfremt det blir godkjent av nasjonalforsamlingen.

Samtidig skjerpes straffene for å vise et falskt coronapass. Det antas at titusener av falske pass er i omløp.

Regjeringen vil dessuten at alle som kan, har minimum tre dager med hjemmekontor i uka, og helst fire dager hvis mulig.

Munnbind utendørs

Regjeringen åpner for at det kan innføres krav om munnbind utendørs i enkelte sentrumsområder, men det blir opp til borgermesterne rundt omkring i landet å ta beslutningen.

I tillegg blir det forbud mot å spise og drikke på kollektivtransport og på kinoer, ifølge den franske TV-kanalen BFMTV.

Det blir også forbudt å stå i kafeer og barer. Alle må sitte ved bord og få servering der.

Ikke portforbud

Regjeringen vil foreløpig ikke utsette skolestart etter juleferien, og den 3. januar skal elevene etter planen være tilbake på skolebenken. Det blir heller ikke noe portforbud på nyttårsaften.

Castex kunne opplyse at det fra nå av vil være mulig å få satt en tredje vaksinedose tre måneder etter den andre dosen etter råd fra helsemyndighetene.

Han beskriver situasjonen som svært alvorlig og understreker at smittetallet i Frankrike nå er på det høyeste siden pandemien rammet landet for snart to år siden.

I et forsøk på å bremse smitten innføres det også et tak på antall deltakere på konserter og idrettsarrangementer. Innendørs kan opptil 2.000 mennesker samles, mens grensen settes til 5.000 utendørs.