Kilde: Dom mot Aung San Suu Kyi er utsatt

NTB

En domstol i Myanmar har igjen utsatt dommen i en av sakene mot Aung San Suu Kyi, ifølge en kilde med kjennskap til saken.

Det dreier seg om saken der den tidligere regjeringssjefen og fredsprisvinneren står tiltalt for ulovlig import av walkietalkier.

Noen dager før jul ble det opplyst at dommen var utsatt til 27. desember. Mandag opplyser en kilde at kjennelsen igjen er utsatt og at den vil bli kunngjort 10. januar.

Tidligere i desember ble Suu Kyi (76) dømt til fengsel for oppvigleri og brudd på koronarestriksjoner. Dommen var egentlig på fire års fengsel, men den ble omgjort til to års husarrest.

Anklager om at Suu Kyi har brutt koronaregler ble også behandlet av domstolen i hovedstaden Naypyidaw mandag. I tillegg er hun siktet for flere tilfeller av korrupsjon, som kan straffes med opptil 15 års fengsel i hvert tilfelle.

Det har vært omfattende protester og sammenstøt i Myanmar siden militærjuntaen kuppet makten og internerte Suu Kyi 1. februar i år. Militærjuntaen har siden styrt med jernhånd og undertrykt fredelige demonstranter og annen motstand.

Over 1.300 mennesker har blitt drept og over 11.000 pågrepet siden da, ifølge lokale aktivister.