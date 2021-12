AFP: Mann pågrepet i Frankrike i sak om kjemiske våpen i Syria

NTB

En fransk-syrisk mann er pågrepet i Frankrike, mistenkt for å levert komponenter til produksjon av kjemiske våpen i Syria, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Mannen ble pågrepet første juledag i Sør-Frankrike, ifølge en av kildene. Han er siktet for «sammensvergelse til å begå forbrytelser mot menneskeheten, medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og medvirkning til krigsforbrytelser», opplyser en kilde i rettsvesenet søndag.

Leveransene skal ha skjedd gjennom mannens shippingselskap.

Krigen i Syria har kostet nesten en halv million menneskeliv de siste ti årene. Regimet benekter at de bruker kjemiske våpen og fastholder at de ga slipp på alle kjemiske våpen i tråd med en avtale med USA og Russland i 2013. Det skjedde etter et angrep der 1.400 mennesker skal ha blitt drept med det som mistenkes for å være sarin.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har konkludert med at Syria også siden har benyttet giftgass i angrep, og fratok landet stemmeretten i OPCW i april.