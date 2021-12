To jordskjelv utenfor Kreta

NTB

To jordskjelv med styrke 5,2 og 5,4 fant andre juledag sted i havet utenfor den greske øya Kreta. Det er ikke meldt om noen skader.

Det kraftigste skjelvets episenter lå 45 kilometer sør for øya Kasos øst for Kreta, ifølge jordskjelvobservatoriet i Aten. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer og inntraff like før klokka 19.

I samme område ble det registrert et mindre skjelv på 9 kilometers dybde like etter klokka 15.

I september mistet en person livet og titalls ble skadd i et jordskjelv med styrke 5,8 på Kreta. Flere hundre bygninger ble skadd.