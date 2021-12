FN forferdet over massakre i Myanmar

Bildet som er levert av Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), skal være tatt i Hpruso i delstaten Kayah i etterkant av massakren julaften. Les mer Lukk

NTB

FN er forferdet over troverdige rapporter om at minst 35 sivile ble drept i Myanmar julaften. To hjelpearbeidere fra Redd Barna er fortsatt savnet.