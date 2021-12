Saudi-Arabia anklager Iran og Hizbollah for Houthi-støtte

Et amerikansk marinefartøy beslagla denne våpenlasten fra et fiskefartøy som angivelig var på vei fra Iran til Jemen tidligere i måneden.

NTB

59 sivile i Saudi-Arabia er siden 2015 drept i rakett- og droneangrep fra houthiene i Jemen, som støttes av Iran og Hizbollah, hevder saudiarabisk general.

Ifølge en talsmann for den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot houthiene i Jemen for snart sju år siden, benytter opprørerne nå flyplassen i hovedstaden Sana som base for angrep.

General Turki al-Malki viste søndag en video av det han hevdet er «hovedkvarteret til eksperter fra Iran og Hizbollah på flyplassen», der de angivelig «trener houthiene til å lage feller og benytte droner».

Houthiene, som har kontrollert Sana siden høsten 2014, nekter for at flyplassen benyttes til militære formål, og både Iran og Hizbollah har tidligere nektet for at de gir slik støtte.

Ifølge Malki har houthiene i løpet av krigen avfyrt 430 raketter og sendt 851 angrepsdroner inn over Saudi-Arabia, noe som har krevd 59 sivile liv.

Saudi-Arabia har på sin side gjennomført over 24.000 flyangrep mot mål i Jemen og bombet en stor del av landets infrastruktur i grus.

FNs utviklingsprogram UNDP anslår at krigen innen utgangen av 2021 har krevd 377.000 menneskeliv.

Vestlige land har lagt press på Saudi-Arabia for å få landet til å oppheve blokaden av flyplassen i Sana og Jemens havner. Blokaden har ifølge FN har bidratt til «verdens verste humanitære krise» der millioner trues av sult.