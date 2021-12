Far og to barn omkom i brann – tror juletreet tok fyr

Lokalsamfunnet i USA er i sorg etter at den 41 år gamle familiefaren og to av hans tre sønner omkom i en husbrann natt til 1. juledag.

Det var klokken halv to natt til 1. juledag at en voldsom brann oppsto i et hus i Quakertown i den amerikanske delstaten Pennsylvania. I huset lå det 41 år gamle ekteparet Eric og Kristen King og deres tre sønner, Brady, Liam og Patrick, og familiens to hunder å sov.

Mamma Kristen og eldstesønnen Brady kom seg ut, men pappa Eric, Liam (11), Patrick (8) og familiens to hunder mistet livet.

Juletreet tok trolig fyr

Etterforskningen pågår fremdeles, men ifølge politiet tyder alt på at brannen startet i belysningen på juletreet.

– Alt tyder på at brannen begynte i juletreet, som var ekte, og raskt spredte seg rundt i hjemmet deres og videre til nabohuset. Juletrær brenner dessverre svært raskt og svært godt, forteller Quakertown politisjef Scott McElree til lokalavisen Courier Times.

King-familiens hus, samt nabohuset, ble totalskadd i brannen. Flammene skal raskt ha spredt seg til nabohuset, hvor hele familien kom seg ut med livet i behold.

Lokalsamfunn i sorg

Nabolaget og resten av lokalsamfunnet er i sorg over tapet av familiefaren og de to guttene.

– De var alltid så smilende og positive, og du kunne ikke annet enn å bli glad i dem. Guttene var en stor del av Quakertown Youth Baseball Association og sporten var omtrent hele livet deres, forteller Kristin Randazzo, en venn av familien som har opprettet en innsamlingsaksjon for gjenlevende Kristen og Brady.

Både mamma Kristen og eldstegutten Brady ble fraktet til sykehus for sjekk, men er siden blitt skrevet ut.