Stoltenberg: Tutu forandret Sør-Afrika og verden

NTB

Desmond Tutu utstrålte en egen glede og styrke som inspirerte mennesker over hele verden, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Desmond Tutu forandret Sør-Afrika og med det en hel verden. Han viste stort mot i sin urokkelige tro på rettferdighet og likeverd, fred og forsoning, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg fikk gleden av å møte ham i ulike sammenhenger og alltid utstrålte han en egen glede og styrke som inspirerte mennesker over hele verden, fortsetter den tidligere statsministeren.

Anti-apartheid-aktivist, kirkeleder og Nobels fredsprisvinner Desmond Tutu døde 2. juledag.

Støre: Viste kraften i forsoning og tilgivelse

Sør-Afrikas apartheidmotstander og erkebiskop Desmond Tutu viste kraften i forsoning og tilgivelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Et stort lite menneske som viste kraften i forsoning og tilgivelse. Det er med sorg og takknemlighet at vi i dag fikk nyheten fra Sør-Afrika om at Desmond Tutu er gått bort, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Facebook ifølge VG.

Sjelden har en fredspris vært riktigere, skriver statsministeren også, med henvisning til at Tutu fikk Nobels fredspris i 1984:

– Tutu fortjente den, men ikke minst var tidspunktet avgjørende. Som erkebiskop i Cape Town fra 1986 ble Tutu en kraft for fredelig forandring i de siste avgjørende årene i kampen mot det hvite mindretallsregimet, skriver statsministeren.

Støre hyller Tutus fremtoning:

– Desmond Tutu var et av de mest intenst levende, tilstedeværende og engasjerende mennesker jeg har møtt. Det lyste i øynene hans når du snakket med ham, skriver Støre.

Solberg: Var en tydelig stemme

Desmond Tutu var en klar og tydelig stemme for forsoning og tilgivelse, sier tidligere statsminister Erna Solberg (H).

– Han gjorde verden til et bedre sted. Og selv om han arbeidet med alvorlige spørsmål, bragte han alltid med seg en smittende latter og glede. Desmond Tutus arbeid og resultater inspirerer flere generasjoner, sier Høyre-lederen til VG.

Huitfeldt: Tutu bidro til en bedre verden

– Desmond Tutu kombinerte kampen mot apartheid med viktige bidrag til forsoning mellom mennesker, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Twitter.

– Han bidro til en bedre verden i arbeidet mot raseskillepolitikken og ble på sine eldre dager en frontfigur i kampen for homofile rettigheter, fortsetter utenriksministeren.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier Tutu har inspirert en hel verden. Hun fremhever hans rolle i kampen mot apartheid:

– Han er opphavet til begrepet «regnbuenasjonen». Hans lederskap i Sør-Afrikas sannhetskommisjon var også eksepsjonell, ved at han ledet landet inn på «en tredje vei» når landet skulle forsones etter overgrepene under apartheid, sier hun til VG.

– Han kalte det gjenopprettende rettferdighet, ikke hevn og ikke glemsel, men en vei til forsoning, på en måte verden ikke hadde sett før, legger hun til.

– Tutu har etterlatt seg en stor gave

Desmond Tutus død er et farvel med en generasjon enestående sørafrikanere som har frigjort landet, sier landets president Cyril Ramaphosa.

– Tutus dødsfall søndag er enda et kapittel av sorg i vår nasjons farvel med enestående sørafrikanere som har testamentert et frigjort Sør-Afrika til oss, sier Ramaphosa.

– Fra motstandens fortau i Sør-Afrika til prekestolen i verdens storslåtte katedraler og gudshus, og til den prestisjefulle rammen rundt Nobels fredsprisseremoni, utpreget erkebiskopen seg som en ikke-sekterisk, inkluderende forkjemper for universelle menneskerettigheter, sier presidenten.