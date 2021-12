Iran sier de ikke vil anrike uran til over 60 prosent

NTB

Selv hvis atomsamtalene ikke lykkes, vil ikke Iran anrike uran til en renhetsgrad over 60 prosent, sier lederen for landets atombyrå.

Iran og de øvrige landene i atomavtalen er for tiden i gang med samtaler i Wien, og USA deltar indirekte.

Atombyrådirektør Mohammed Eslami sier at anrikningsnivået Iran ønsker å legge seg på, henger sammen med behovet for industrien i landet.

På spørsmål om Iran har planer om å anrike uran til en renhetsgrad over 60 prosent hvis samtalene bryter sammen, sier Eslami nei.

Israel, som er motstander av atomavtalen, hevdet tidligere i år at Iran har tatt steg som gjør at landet er klart til å anrike uran til en renhetsgrad rundt 90 prosent. Teheran insisterer på at atomprogrammet kun er til for fredelige formål.