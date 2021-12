Fire av ti som stemte for brexit, er misfornøyd

NTB

Nesten halvparten av dem som stemte for at Storbritannia skulle gå ut av EU, mener det har gått dårlig eller verre enn ventet.

Det er i disse dager ett år siden Storbritannia formelt tok steget ut av EU. En måling gjort for The Observer viser at 42 prosent av dem som stemte for brexit, er misfornøyd med hvordan det har gått.

26 prosent sier det har gått verre enn ventet, mens 16 prosent sier de stemte for å forlate EU selv om de regnet med at det ville gå dårlig og at det har vist seg å stemme.

Blant dem som stemte for å bli i unionen, mener 86 prosent at det har gått dårlig eller verre enn de hadde ventet.

Totalt er det bare 14 prosent av de spurte som mener skilsmissen har gått bedre enn man kunne vente seg.

Adam Drummond i meningsmålingsbyrået Opinium sier det er påfallende at også de som ønsket seg ut av unionen, nå er mer negative til hvordan livet uten EU er blitt.

– I stedet for to blokker som står samlet mot hverandre, er blokken som ville bli værende fortsatt forent om at brexit er ille, mens de som ville ut av EU er mer splittet, sier Drummund.