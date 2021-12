Over 100.000 nye smittetilfeller i Frankrike

Helsepersonell behandler en covid-19-pasient på sykehuset Timone i Marseille lille julaften. Rundt 16.000 covid-19-pasienter er for tiden innlagt på franske sykehus. Foto: Daniel Cole / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Frankrike har for første gang registrert over 100.000 coronatilfeller på et døgn.