Dronning Elizabeth delte egen sorg i juletale

NTB

Storbritannias dronning Elizabeth (95) åpnet opp om sorgen over ektemannen prins Philips død i en uvanlig personlig tale til folket 1. juledag.

Monarken fortalte at hun og familien savner hertugen av Edinburgh, som døde i april, 99 år gammel. Ikledd en rød kjole og perler satt dronningen ved et bord med et innrammet bilde av henne og ektemannen fra diamantbryllupsdagen i 2007.

– Selv om dette er en tid med stor glede og munterhet for mange, kan julen være vanskelig for dem som har mistet sine kjære. Spesielt i år forstår jeg hvorfor, sa Elizabeth i talen som ble sendt på ettermiddagen første juledag.

Høyt savnet

Under årets julefeiring savner familien spesielt én velkjent latter, sa hun.

– Samtidig som jeg og min familie savner ham høyt, så vet jeg at han ville ha ønsket at vi skulle nyte julen, sa dronningen.

Hun la til at på familien hennes gir henne stor glede og fremhevet at hun i år har fått fire nye oldebarn.

– Selv om covid-19 igjen betyr at vi ikke kan feire akkurat slik som vi hadde ønsket oss det, kan vi fortsatt nyte mange gledelige tradisjoner, det være seg julesang – såframt det er en velkjent melodi – juletrepynting, å gi og få gaver eller se en favorittfilm som vi alt vet slutten på, sa 95-åringen.

Kort tid etter at dronningens juletale ble kringkastet, meldte Sky News at en væpnet mann var pågrepet på eiendommen der hun feirer jul. Hendelsen ved Windsor Castle fant sted på morgenen 1. juledag.

Ingen større fare

Politiet opplyser at en 19 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig inn på området og for besittelse av et våpen. Han kom seg ikke inn i noen av bygningene på eiendommen, og politiet tror ikke hendelsen utgjør noen større fare for offentligheten.

Dronning Elizabeth feirer jul på Windsor utenfor London i år etter å ha avlyst den tradisjonelle julefeieringen på Sandringham-godset på grunn av coronapandemien.

– Medlemmer av kongefamilien er informert om hendelsen, sier Rebecca Mears i Thames Valley-politiet, som etterforsker hendelsen i samarbeid med London-politiet.