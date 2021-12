Dansk forskning: Corona kan gi langvarige problemer med luktesans

Personer som har vært smittet med coronavirus, og som kun har hatt et mildt sykdomsforløp, risikerer langvarige problemer med luktesansen i ettertid. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Coronasmitte kan gi langvarige problemer med luktesansen for personer som har hatt et mildt sykdomsforløp, ifølge delresultater fra et dansk forskningsprosjekt.