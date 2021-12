Skjerper sikkerheten før svensk valg

NTB

Politiet vil styrke sikkerheten ved opptellingslokalene i det svenske riksdagsvalget neste år for å hindre valgsabotasje.

Politimyndighetenes analyse sier at sikkerheten må styrkes sammenlignet med forrige valg, melder Sveriges Radio Ekot.

Opptellingslokalene er åpne for hvem som helst i svenske valg, for at innbyggerne skal kunne forsikre seg om at stemmene telles korrekt opp.

– Når mange stemmer blir oppbevart sammen, så skulle det kunne påvirke valgresultatet hvis noe skjer med stemmene. Og valgresultatet er viktig å beskytte, sier Anna Nyqvist i valgmyndighetene.

Politiet omtaler det som en utfordring å skulle beholde åpenheten samtidig som sikkerheten ivaretas.