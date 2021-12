Biden fornærmet på direkten

Jill Biden og Joe Biden under seansen der de tok imot telefonsamtaler for å svare på hvor nissen var på sin rute. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden hylles for måten han avfeiet en fornærmelse på direkten da han tok imot juletelefoner fredag.

Presidenten og kona Jill Biden tok imot telefoner fra barn og familier som ville høre hvor julenissen var på ruten sin. En av samtalene ble umiddelbart spredt på nett.

En familiefar som presenterte seg som Jared, ga nemlig presidenten en julehilsen som ble ansett for å være av det frekke slaget.

Etter å ha ønsket presidenten god jul, sa han nemlig «Let's go Brandon». Det er blitt en populær fornærmelse mot Biden blant presidentens motstandere etter at ukvemsord fra publikum under et Nascar-stevne, ble tolket som om fansen ropte nettopp denne frasen av en reporter som intervjuet føreren Brandon Brown. I virkeligheten skrek publikum «f … Joe Biden».

Biden svarte på fornærmelsen med selv å si "«Let's go Brandon» og at han var helt enig. Det er ikke klart om presidenten tok referansen, men kona himlet med øynene da ordene falt.

I sosiale medier hylles Biden uansett for hvor rolig og behersket han tok imot