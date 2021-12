Frivillige redder julen for tornadoofre i USA

NTB

Frivillige fra fjernt og nært stiller opp for at ofrene etter det voldsomme tornadouværet i Kentucky får feire jul.

I byen Mayfield, som ble lagt i ruiner av tornadoenes herjinger, har en rekke frivillige møtt opp. I et stort, gult telt på en parkeringsplass midt i byen ble det servert varm mat og drikke på en kald julaften.

– Vi prøver bare å sørge for jula. Jeg har ikke tall på hvor mange vi har gitt mat. Vi oppfordrer alle til å fortsette å komme, sier Jimmy Finch, en frivillig fra nabodelstaten Tennessee.

Et anslag fra de frivillige er at de har servert over 30.000 måltider siden uværet for to uker siden.

Andre steder i Kentucky deler organisasjoner ut leker til familier som har mistet alt. I byen Benton jobber frivillige på skift, utkledd som julenissen, og deler ut både leketøy og mat.

Minst 79 mennesker døde i tornadouværet, som rammet flere delstater natten mellom 10. og 11. desember.