Nøkkelen til Mandelas fengselscelle selges på auksjon

NTB

Nøkkelen til Nelson Mandelas fengselscelle på Robben Island skal selges på auksjon, noe som har ført til protester.

Nøkkelen er en av flere gjenstander fra frigjøringsheltens liv som går under hammeren på en auksjon i New York 28. januar.

De fleste gjenstandene kommer fra medlemmer av Mandelas familie, og inntektene skal etter planen finansiere et museum og minnesmerke i landsbyen der Sør-Afrikas første svarte president er gravlagt.

Nøkkelen til Mandelas fengselscelle er det hans mangeårige fangevokter Christo Brand som har bidratt med. De to ble nære venner i fengselet, og vennskapet varte til Mandelas død i 2013.

Tilhører det sørafrikanske folk

Sør-Afrikas minister for sport, kunst og kultur, Nathi Mthethwa, er lite glad for at nøkkelen til Mandelas celle nå blir solgt.

– Denne nøkkelen tilhører det sørafrikanske folk, museet på Robben Island og den sørafrikanske stat. Det er ikke en personlig eiendel, sier Mthethwa.

Auksjonshuset Guernsey's avviser kritikken og viser til at inntektene fra salget skal bidra til å finansiere et stort minnesmerke over den sørafrikanske lederen.

Ifølge Guernsey's sjef Arlan Ettinger var det Mandelas eldste datter Makaziwe Mandela-Amuah som kontaktet auksjonshuset og foreslo auksjonen.

27 år i fengsel

Nelson Mandela ble pågrepet i 1962 og sammen med ti andre ledere i den sørafrikanske frigjøringsbevegelsen ANC dømt til livsvarig fengsel for forræderi to år senere.

Han satt fengslet i 27 år, 18 av dem på fangeøya Robben Island utenfor Cape Town.

I 1990 ble han løslatt, og i 1993 mottok han sammen med apartheidregimets siste leder F. W. de Klerk Nobels fredspris. Året etter ble han valgt til Sør-Afrikas første svarte president.