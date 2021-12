Tesla fjerner mulighet for spilling mens bilen er i bevegelse

Tesla må oppdatere programvaren sin for å forhindre at sjåfører spiller dataspill mens de kjører, har amerikanske trafikkmyndigheter bestemt. Blant modellene som omfattes, er Model 3, som står til lading på dette bildet. Foto: David Zalubowski / AP / NTB

NTB

Tesla må oppdatere programvaren sin for å forhindre at sjåfører spiller dataspill mens de kjører, har amerikanske trafikkmyndigheter bestemt.

– Etter en foreløpig evaluering av Teslas «passenger play», har Tesla informert byrået om at de endrer denne funksjonen, heter det i en uttalelse fra trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA.

– I en ny programvareoppdatering vil funksjonen være låst og ikke tilgjengelig når bilen er i bevegelse, heter det videre.

NHTSA har tidligere kunngjort at det er åpnet granskning av rundt 580.000 Tesla-biler etter at selskapet tillot sjåfører å spille på touch-skjermen på bilens underholdningssystem mens bilen var i bevegelse. Det gjelder modellene Model 3, S, X og Y.

Muligheten til å ta funksjonen i bruk mens man kjørte, gjorde at sjåfører ble utsatt for distraksjoner og økte risikoen for ulykker, mener NHTSA.

Uoppmerksom kjøring forårsaket 3.142 trafikkulykker med dødelig utfall i USA i 2019, ifølge NHTSA.

Trass i flere kontroverser har aksjekursen til Tesla skutt i været de to siste årene, og toppsjef Elon Musk er ved utgangen av 2021 klodens rikeste person, ifølge Forbes.