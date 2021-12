14-åring skutt av politiet i Los Angeles

NTB

Politiet skjøt en 14 år gammel jente ved uhell i forbindelse med en voldshendelse i en klesbutikk i Los Angeles. Jenta døde av skadene.

Jenta sto inne i et prøverom i butikken da hun ble truffet.

Også gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde tidligere overfalt en kvinne, ifølge politiet. Kvinnen ble sendt til sykehus med det som beskrives som moderate til alvorlige skader.

Politiet rykket ut til meldinger om overfall med et dødelig våpen og at skudd var avfyrt. De åpnet ild da de så gjerningsmannen utøve vold mot kvinnen. Motivet for handlingen er uklart, og det er heller ikke klart om det var en relasjon mellom de to.

Det er også uklart om 14-åringen som ble skutt, var i prøverommet før volden brøt ut, eller om hun løp dit for å gjemme seg.

Hendelsen fant sted nord i Hollywood, i San Fernando Valley.