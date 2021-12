Ny overgrepsanklage mot «Sex og singelliv»-skuespiller Chris Noth

En fjerde kvinne anklager skuespilleren Chris Noth, kjent fra rollen som Mr. Big i TV-serien «Sex og singelliv», for seksuelle overgrep. Han benekter anklagene. Foto: Joel C Ryan / Invision / AP / NTB

NTB

En fjerde kvinne anklager skuespilleren Chris Noth, kjent fra rollen som Mr. Big i TV-serien «Sex og singelliv», for seksuelle overgrep.

Etter at Hollywood Reporter kom med en omfattende avsløring der to kvinner forteller anonymt om sine møter med Noth, og hevder at han utsatte dem for seksuelle overgrep i 2005 og 2014, ble 67-åringen sparket fra TV-serien «The Equalizer» og også droppet av sitt agentbyrå som ikke ville ha ham som klient mer.

Dagen etter avsløringen anklaget en tredje kvinne ham for overgrep i 2010, da hun var 18 år gammel. Den fjerde kvinnen anklager ham for overgrep som skal ha funnet sted i 2002, og hevder at Noth truet med å «ødelegge karrieren» hennes om hun fortalte noe.

Mandag kom «Sex og singelliv»-kollegene Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis med en felles uttalelse der de støttet kvinnene som har fremmet anklager mot Noth.

– Vi er svært triste over å høre anklagene mot Chris Noth. Vi støtter kvinnene som har stått fram og delt sine vonde opplevelser. Vi vet at det må være en veldig vanskelig ting å gjøre, og vi berømmer dem for det, skriver skuespillertrioen.

Noth har hele tiden benektet anklagene.